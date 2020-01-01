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الأسد يهاجم تركيا.. ويحدد الخطوط الحمراء في محادثات اللجنة الدستورية السورية بجنيف

الأحد 04 أكتوبر 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسد يهاجم تركيا.. ويحدد الخطوط الحمراء في محادثات اللجنة الدستورية السورية بجنيف



دمشق /سما/

أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أن وفد دمشق لن يناقش، أثناء لقاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قضايا تتعلق باستقرار سوريا.

وأوضح الأسد، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية نشرت اليوم الأحد، أن الطرف المدعوم من الحكومة السورية، يقابله في محادثات اللجنة الدستورية طرف آخر جرى تحديد تشكيلته من قبل "الأتراك".

وعبر الأسد عن قناعته بأن تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، وأن مطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها، وهذا ما تشهده، وفقا للرئيس السوري، مناطق ودول كثيرة تفرض عليها واشنطن دساتير تدفع بها إلى الفتنة والفوضى وليس إلى الاستقرار.

وأكد الأسد أن الحكومة السورية لا تقبل هذا المنهج وترفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا.

#الرئيس السوري #بشار الاسد #تركيا #الولايات المتحدة #اللجنة الدستورية السورية

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