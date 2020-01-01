محمد بن راشد: الإمارات للكويت والكويت للإمارات

الكويت /سما/

زار حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعد تولي الأخير مقاليد الحكم خلفا لشقيقه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونشر حاكم دبي تغريدة على حسابه في تويتر وأرفقها بصورة من لقائه اليوم مع أمير الكويت الجديد، وأشار معها إلى أنهما تذكرا سويا مناقب أمير الكويت الراحل وعلاقته الخاصة بالإمارات، وأكدا واجبهما في تطوير هذه العلاقة.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: "في زيارتي اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.. استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم، صباح الأحمد رحمه الله.. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات.. وأكدنا واجبنا جميعا في تطوير هذه العلاقة.. الإمارات للكويت والكويت للإمارات".