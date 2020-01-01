الافراج عن أسرى .. الاحتلال يحكم أسرى ويمدد إعتقال آخرين

رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية ، أليوم، على الأسير ايهاب حسني الجزار من بلده علار شمال طولكرم ، بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات، وجددت للمرة الثالثة على التوالي، الاعتقال الإداري بحق الأسير آسر حكيم شحادة من مخيم قلنديا في القدس ،لمدة 4 شهور.

ومددت المحكمة توقيف الأسير ناصر رائد زكي من رام الله ، لمدة شهر ونصف ، والأسير عثمان ياسين زيد من جنين لمدة شهرين والأسير نصفت عبد الرحيم فتحي من جنين ، لمدة ثلاثة شهور .

وأفرجت سلطات الاحتلال ، عن الأسير عمر محمد البرغوثي من قرية كوبر قضاء رام الله، بعد 22 شهرا في الأسر ، الأسير محمد سامي الفاخوري من قرية العيساوية بالقدس ، بعد اعتقال استمر 4 أشهر ،الأسير يحيى ناصر الزين من مدينة الخليل، بعد اعتقال إداري لمدة 12 شهراً وعن الأسير المقدسي يزن السلوادي من بلدة عناتا ، بعد اعتقال استمر عامين ونصف .