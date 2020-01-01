تركيا: مصادقة نتنياهو على بناء مستوطنات تدل على عدم التخلي عن الضم

انقرة /سما/

اعتبرت وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية تثبت عدم تراجع إسرائيل عن خطط ضم أراض فلسطينية هناك.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية، فإن "الأنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على المزيد من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية هي دليل جديد على تجاهل تلك الدولة (إسرائيل) للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأكد البيان أن "ذلك التطور يظهر بجلاء أن إسرائيل لم تتخل عن خطط الضم، وأن زعم بعض الدول أنها منعت تنفيذ تلك الخطط عبر توقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هي ضرب من الخداع"، بحسب "الأناضول".

وأكد البيان أن أنقرة لا تعترف "بالتحركات غير الشرعية من جانب إسرائيل، مؤكدة "وقوفها لجانب الفلسطينيين والدفاع عن قضيتهم".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، يوم الخميس الماضي، حسب معلومات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، على مخطط لبناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.