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الداخلية: قوات الاحتلال تواصل منع سفر المواليد الجدد مع ذويهم إلى الخارج

الأحد 04 أكتوبر 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: قوات الاحتلال تواصل منع سفر المواليد الجدد مع ذويهم إلى الخارج



رام الله /سما/

قال وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب ان قوات الاحتلال تواصل منع سفر المواليد الجدد مع ذويهم إلى الخارج بحجة عدم تسجيلهم في سجل السكان بعد وقف العلاقات مع الاحتلال.

وأكد حرب في حديث لاذاعة صوت فلسطين،  أن الوزارة مستمرة في اصدار الوثائق المعترف بها في كل دول العالم مضيفا ان الجانب الاسرائيلي يمارس الضغط والابتزاز والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتعطيل مصالحهم.

واضاف حرب ان عدد المواليد الجدد يقدر ما بين 25 الى 35 الف غالبيتهم يعيشون في الوطن ومن يريدون السفر منهم يقدرون ب 20 حالة وان جهدا كبيرا يبذل لحل هذه الاشكالية بالتعاون مع وزارة الخارجية .

#وزارة الداخلية #سفر #قوات الاحتلال #منع سفر المواليد

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