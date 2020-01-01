توقيف (167) مواطنًا وإغلاق (85) منشأة مخالفة للوقاية بقطاع غزة

غزة /سما/

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة في قطاع غزة 167 شخصاً من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت "مباحث كورونا" يوم الأحد أنها أوقفت 86 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 30 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت إلى أنها أغلقت 85 محلًا ومنشأة تجارية، غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة في محافظات غزة، وحررت تعهدات بحق أصحابها لعدم تكرار المخالفات.

كما وأوقفت "مباحث كورونا" 81 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.



