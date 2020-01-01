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"الأوقاف" تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الأحد 04 أكتوبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى



رام الله /سما/

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، من قبل أعداد كبيرة من المستوطنين، وأداء صلوات تلمودية، وطرد المصلين من أمام المسجد، وسط توتر شديد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، في بيان صحفي، أن هذه الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك أو للحرم الإبراهيمي الشريف، تعتبر عدواناً فاضحاً على الحريات الدينية للمسلمين، وأماكن عبادتهم.

وقال أبو الرب: إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي من انتهاكات ممنهجة، تتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية، وما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي.

ودعا المجتمع الدولي، والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على وقف هذه الانتهاكات، التي تنذر بخطر كبير، قد يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها.

 

#وزارة الاوقاف #المسجد الاقصى #اقتحام الاقصى

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