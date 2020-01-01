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الاقتصاد بغزة: (141) زيارة تفتيشية و(23) محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية

الأحد 04 أكتوبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: (141) زيارة تفتيشية و(23) محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية



غزة /سما/

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، في غزة: إن طواقم حماية المستهلك، نظمت 141 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة في تصريح لها اليوم الأحد، إنه تم تحرير 23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، خلال الزيارات.

وأفادت، أن طواقمها، حررت 16 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 6 محاضر ضبط بحق محال تجارية، لم تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة.  

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 9 جولات ميدانية على المحلات التجارية، تركزت على المخابز ومحطات تحلية المياه، كما تم تحرير محضر ضبط لمطعم لم يلتزم بإجراءات السلامة.

فيما نظمت الإدارة العامة للصناعة، جولة تفتيشية على معاصر الزيتون، والمخابز بمحافظة رفح.

كما ذكرت الوزارة، أنها استقبلت 143 شكوى على الرقم المجاني خلال الأيام الأخيرة.
 

#غزة #وزارة الاقتصاد

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