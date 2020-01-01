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مجلس الأوقاف: الاحتلال يمنع المقدسيين من الدخول للأقصى ويسمح للمستوطنين بتدنيسه

الأحد 04 أكتوبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأوقاف: الاحتلال يمنع المقدسيين من الدخول للأقصى ويسمح للمستوطنين بتدنيسه



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، عبد العظيم سلهب: إن سلطات الاحتلال، تمارس عنصريتها من خلال منع المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، تحت حجج واهية فيما تسمح بإدخال المستوطنين والمتطرفين إليه في انتهاك صارخ لحرمة المسجد، واستفزاز للمرابطين والمصلين، بهدف إجبارهم على الرحيل عن مدينتهم المقدسة.

وأكد سلهب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن كل هذه الاعتداءات والإجراءات، لن تفت في عضد المقدسيين، والاحتلال لن يحقق هدفه، بتهويد المدينة وتفريغها من أهلها وسكانها الأصليين.

 

#اوقاف القدس #المسجد الاقصى

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