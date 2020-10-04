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المتحدث باسم نتنياهو: القيادات الفلسطينية تستفيد "ماديا" من استمرار الصراع مع إسرائيل

الأحد 04 أكتوبر 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم نتنياهو: القيادات الفلسطينية تستفيد "ماديا" من استمرار الصراع مع إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

اتهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الأحد، أن القيادة الفلسطينية مستفيدة ماديا من استمرار الصراع مع إسرائيل لذلك فإنها تطمح لإبقائه إلى الأبد.

وقال جندلمان في حوار صحفي: "القيادات الفلسطينية تريد أن يستمر الصراع إلى الأبد وهي ليست معنية بالحل على الإطلاق، لأنهم يستفيدون شخصيًا وماديًا من الصراع ويأخذون المساعدات المادية من دول كثيرة. دعونا الفلسطينيين مئات المرات للتفاوض والرد الفلسطيني كان دائما كلمة واحدة: لا".

وأشار المتحدث باسم نتنياهو إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتنقل بين الدول بشكل دائم ولا يمكث في الضفة الغربية، واتهم القيادة الفلسطينية بالتنفع ماديا من اسمرار الصراع.

وأردف جندلمان قائلا إن السلطة الفلسطينية أصبحت معزولة في محيطها الإقليمي، نظرا لسياستها المبنية على تربية جيل جديد على الحقد والكراهية ورفض السلام، في حين تنفتح إسرائيل على دول المنطقة، حسب قوله.

#اوفير جندلمان #نتنياهو #السلطة الفلسطينية #محمود عباس #القيادة الفلسطينية

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