شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاحد الخارطة الوبائية لتوزيع اصابات كورونا في محافظات قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية.

و كانت الوزارة اعلنت صباح اليوم تسجيل ( 56 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن العينات الجديدة التي جرى فحصها 2030 عينة خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تعافي 76 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 3354 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1396 حالة، متعافين 1936 حالة ، فيما بلغت الوفيات 22.





