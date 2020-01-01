القضاء بغزة: 10 أحكام إعدام بقضايا قتل جاهزة للتنفيذ

غزة /سما/

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية بغزة المستشار إيهاب عرفات، أن 10 أحكام إعدام بقضايا قتل جاهزة للتنفيذ بعد استنفادها كافة مراحل التقاضي.

وقال عرفات في تصريحات صحفية، إن هذه الأحكام جرى متابعتها منذ 9 سنوات، وأصبحت الآن واجبة التنفيذ بعد استنفادها كافة المراحل بدرجة أولى وثانية.

وذكر أن دور القضاء ينتهي بعد صدور الأحكام باعتباره جهة تطبيق للقانون، وتنفيذها يتطلب إرسال وزير العدل أوراق هذه الأحكام إلى رئيس السلطة تمهيدا للمصادقة عليها حسب الأصول.

وفيما يتعلق بعمل القضاء خلال جائحة كورونا، أشار عرفات إلى أنه ضمن المرحلة الثانية من الخطة التدريجية لعودة انتظام العمل القضائي، تم الاتفاق مع النيابة العامة على تعيين جلسات قضايا القتل خلال فترة الجائحة مراعاةً لعوامل السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع النيابة العامة على متابعة وتأمين إحضار شهود قضايا القتل سواءً شهود الواقعة أو خبراء الطب الشرعي أو خبراء الأسلحة ضمن سياسة المجلس الأعلى للقضاء بهذا الخصوص.

وبين عرفات أنه سيتم تقصير أمد التأجيلات في قضايا القتل والماسة الحقوق والحريات العامة بحيث لا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعًا، وتكثيف عدد الساعات القضائية المخصصة في جلسات القتل لتمتد إلى 5 أو 6 ساعات تقريبا في اليوم الواحد، وذلك بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للقضاء.