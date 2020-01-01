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حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم يقدم واجب العزاء بوفاة الامير الراحل

الأحد 04 أكتوبر 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم يقدم واجب العزاء بوفاة الامير الراحل



وكالات

قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل الشيخ محمد بن راشد "أصدق تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ورافق الشيخ محمد بن راشد، في تقديم واجب العزاء، وفد كبير ضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الحميد محمد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والدكتور مصلح عايض الأحبابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى دولة الكويت.

 

وكان الشيخ محمد بن راشد قد وصل والوفد المرافق إلى دولة الكويت في وقت سابق قبل ظهر اليوم، حيث كان في استقبالهم على أرض المطار الأميري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكوي

#محمد بن راشد #حاكم دبي. #امير الكويت

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