شرطة الخليل تقبض على متهم بالقتل

الخليل /سما/

قالت الشرطة اليوم الأحد، إنها قبضت على مطلوب صادر بحقّه مذكرة إحضار بتهمة القتل العمد بالاشتراك في يطا جنوب الخليل.

وجاء في بيان للشرطة أنه وبناء على معلومات وردت لمركز شرطة يطا حول وجود أحد المطلوبين، على الفور قامت الشرطة بوضع حواجز تفتيش بالشوارع العامة لإلقاء القبض عليه.

وأضافت بأنه وحين وصول المركبة التي يستقلها المطلوب لمكان الحاجز قامت الشرطة بإيقاف المركبة والقبض عليه.

وبحسب الشرطة فإن هذا المطلوب صادر بحقه مذكرة إحضار قضائية من النيابة العامة في محافظة جنين، بتهمة القتل العمد بالاشتراك في جريمة قتل حدثت في محافظة جنين قبل أسابيع.