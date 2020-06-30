شاب من العيسوية يسلم نفسه لإدارة سجن الرملة لقضاء محكوميته

القدس المحتلة /سما/

سلم الشاب أحمد عامر محمود من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس، اليوم الأحد، نفسه لإدارة سجن الرملة لقضاء محكوميته البالغة ستة أشهر ونصف، بزعم إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال.

يشار إلى أن الشاب أحمد محمود اعتقل بتاريخ 30/6/2020 على المدخل الشرقي لبلدة العيسوية، ويبدأ تنفيذ الحكم اليوم الأحد.

والجدير بالذكر أن ظاهرة تسليم الشبان لإدارة السجون قد تكررت في القدس بحق الشبان والفتية، وكان آخرها الفتيان سائد الأعور ومحمد زلوم، اللذين سلما نفسهما لإدارة السجن لقضاء ما تبقى من محكوميتهما بعد حبس منزلي لفترة طويلة، حيث تتعمد سلطات الاحتلال التنكيل بعائلات الشبان بهذه الطريقة العنصرية.