تمديد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد لمدة تسعة أيام

رام الله /سما/

مددت محكمة سالم العسكرية، اليوم الأحد، اعتقال الصحفي طارق أبو زيد لمدة تسعة أيام، بزعم استكمال إجراءات التحقيق.

وقالت زوجته نور عطا الله، "اعتقل زوجي الصحفي طارق أبو زيد بعد اقتحام المنزل وترويع الأطفال فجر الخميس، الأول من الشهر الحالي، وتمت مصادرة الحواسيب والأجهزة الالكترونية، وفور اعتقاله تم تحويله إلى مركز تحقيق بيتح تكفا".

وأضافت الزوجة قائلة: "تم اعتقال زوجي طارق عدة مرات في السابق وأثناء قيامه بعمله الصحفي والمهني، وفي كل مرة يتم الصاق تهمة التحريض من قبل مخابرات الاحتلال، جراء عمله الميداني كمراسل صحفي وهو عضو في نقابة الصحفيين، وعلى نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين التحرك للإفراج عنه وحماية الصحفيين".