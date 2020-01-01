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أردوغان: الموافقة على خطة ضم القدس والأراضي الفلسطينية إهانة لصلاح الدين الأيوبي

الأحد 04 أكتوبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: الموافقة على خطة ضم القدس والأراضي الفلسطينية إهانة لصلاح الدين الأيوبي



وكالات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من يوافق على الممارسات الإسرائيلية في القدس "يهين" صلاح الدين الأيوبي، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية السبت.

 

وقال أردوغان في رسالة إلى "ندوة صلاح الدين الأيوبي" إن "من يشرعن الاحتلال الإسرائيلي، ويوافق على خطة ضمها للقدس والأراضي الفلسطينية، ولا يعترف بحق إخوتنا الفلسطينيين، يهين صلاح الدين الأيوبي"، على حد تعبيره.

 

وأضاف الرئيس التركي قائلا إن صلاح الدين كان "عاشقا للقدس"، معتبرا أن مكانته كانت كبيرة لدى أصدقائه وخصومه على حد سواء.

ولفت أردوغان إلى أن صلاح الدين الأيوبي ترك القدس لتكون "الأمانة الأكبر" بالنسبة للمسلمين باعتبارها قبلتهم الثانية مشيرا إلى أن ما وصفها بـ"نصرة القدس" واجب على المسلمين كافة، وفقا للأناضول.  

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أشهر عدة عزمه البدء بتنفيذ خطة ضم أراضي الضفة الغربية لدولتهن لكن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أوقف هذه العملية.

#أردوغان #صلاح الدين الايوبي #القدس

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