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اقتحام بلدة العيسوية وتنفيذ اعتقالات

الأحد 04 أكتوبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام بلدة العيسوية وتنفيذ اعتقالات



القدس المحتلة /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بلدة العيسوية في القدس، ونصبت الحواجز الشرطية داخل شوارعها ونفذت اعتقالات لعدد من أبنائها.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أن قوات الاحتلال برفقة المخابرات اقتحموا عدة أحياء وحارات في البلدة، وتمركزوا على أبواب البنايات السكنية، كما نصبوا الحواجز وسط البلدة.

وأضاف أبو الحمص أن قوات الاحتلال قامت بإيقاف المركبات وتحرير مخالفات عشوائية.

كما داهمت المخابرات عدة منازل ونفذت اعتقالات لأبنائها، كما وزعت استدعاءات لشبان آخرين.

وشهدت بلدة العيسوية في ساعة متأخرة من مساء أمس مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، في الذكرى السنوية لاستشهاد أحد أبناء البلدة فادي علون .

وأفاد السكان أن قوات الاحتلال تعمدت القاء القنابل الغازية باتجاه البنايات السكنية والشوارع بصورة عشوائية، كما استخدمت الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، فيما برد الشبان بالقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.

#اقتحام #قوات الاحتلال #العيسوية

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