أفخاي أدرعي يهنئ المسلمين بعودة العمرة والمعتمرين الي الحرم المكي

وكالات
هنأ الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، المسلمين بفتح الباب مجددا بشكل تدريجي أمام المعتمرين
وكتب أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هنيئا لجميع المسلمين بعد عودة العمرة والمعتمرين الى صحن الكعبة المشرفة اليوم بعد تعليق مؤقت استمر 7 أشهر.."
وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بنفس تغريدته قائلا: "اللهم أدم على الجميع نعمة الصحة والأمن والأمان. نسأل الله للمعتمرين القبول"
هنيئا لجميع المسلمين بعد عودة #العمرة والمعتمرين الى صحن #الكعبة المشرفة اليوم بعد تعليق مؤقت استمر 7 أشهر..— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2020
اللهم أدم على الجميع نعمة الصحة والأمن والأمان.
نسأل الله للمعتمرين القبول pic.twitter.com/6xVOtDoDqt