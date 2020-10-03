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وزيرة حماية البيئة الاسرائيلية تعلن اصابتها بفيروس كورونا

الأحد 04 أكتوبر 2020 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة حماية البيئة الاسرائيلية تعلن اصابتها بفيروس كورونا



وكالات

أصبحت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غملئيل، رابع عضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غملئيل (46 عاما) المنتمية إلى حزب نتنياهو "الليكود"، على حسابها في "تويتر" في ساعة متأخرة من أمس السبت، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية (أي مصابة)، مضيفة أنها في حالة طيبة وتأمل في الشفاء سريعا.

הלילה אובחנתי כחיובית לקורונה. אני חשה בטוב ומקווה להחלים במהירות בעזרת השם. שבוע טוב ורפואה שלמה לכל חולי ישראל.

— גילה גמליאל (@GilaGamliel) October 3, 2020
#اسرائيل #فيروس كورونا #تويتر

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