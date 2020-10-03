وزيرة حماية البيئة الاسرائيلية تعلن اصابتها بفيروس كورونا

وكالات

أصبحت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غملئيل، رابع عضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غملئيل (46 عاما) المنتمية إلى حزب نتنياهو "الليكود"، على حسابها في "تويتر" في ساعة متأخرة من أمس السبت، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية (أي مصابة)، مضيفة أنها في حالة طيبة وتأمل في الشفاء سريعا.