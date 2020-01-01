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مقتل بولندي كان يحاول تسلق جبل من سلسلة كاراكورام في باكستان

الأحد 04 أكتوبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل بولندي كان يحاول تسلق جبل من سلسلة كاراكورام في باكستان



وكالات / سما /

لقي متسلق بولندي مصرعه جرّاء سقوطه خلال محاولته بلوغ قمة أحد جبال سلسلة كاراكورام في شمال باكستان، على ما أعلن السبت نادي متسلقي الجبال الباكستاني.

وقال الناطق باسم النادي كرار حيدري لوكالة فرانس برس إن إيلتشوك مايكل جاكوب سقط الخميس أثناء تسلقه جبل دهي داست سار الذي يبلغ ارتفاعه نحو ستة آلاف متر، وما لبث أن فارق الحياة الجمعة متأثرا بجروحه".

واضاف أن "فريق الانقاذ اكد مقتل ايلتشوك مايكل جاكوب".

ولم ينجح بودغانسكي جاكوب، زميل المتسلق، في إنقاذه رغم محاولاته، وفقًا للناطق الذي قال إن الظروف الجوية كانت سيئة وقت وقوع الحادث.

وتولت مروحية عسكرية إنقاذ بودغانسكي جاكوب ونقله من معسكر القاعدة.

تقع سلسلة جبال كاراكورام في منطقة جيلجيت بالتستان الجبلية ، الواقعة غرب جبال الهيمالايا ، والتي تضم 18 من أعلى 50 قمة في العالم، منها جبل "كي 2" المعروف (8611 متراً). وتضم المنطقة أيضاً ثلاثة من أطول سبعة أنهار جليدية في العالم ، خارج المناطق القطبية.

وتشكّل هذه السلسلة منطقة مهمة للمتسلقين، نظراً إلى أن الكثير من جبالها لم يتم تسلقها بغد.

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