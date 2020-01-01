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بالفيديو.. الكشف عن أسعار هواتف iPhone 12 ومواصفاتها

الأحد 04 أكتوبر 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. الكشف عن أسعار هواتف iPhone 12 ومواصفاتها



وكالات / سما /

كشفت مواقع مختصة بشؤون التقنية عن بعض مواصفات هواتف iPhone 12 المنتظرة والأسعار التي ستطرح بها في السوق الأمريكية.

وأشار موقع GSMArena نقلا عن بعض المصادر إلى "أن أغلى هواتف iPhone 12 سيصل سعره في الولايات المتحدة إلى 1399 دولارا".

وتبعا لمصادر الموقع أيضا فإن "آبل ستكشف في أكتوبر الجاري عن مجموعة من الهواتف، منها هواتف iPhone 12 mini التي ستأتي بعدة نسخ، نسخة مزودة بذاواكر تخزين داخلية 64 غيغابايت ستباع بـ 649 دولارا في السوق الأمريكية، ونسخ بذواكر 128 غيغابايت ستباع بـ 799 دولارا، ونسخ بذواكر 256 غيابايت سيكون سعرها 799 دولارا".

أما نسخ iPhone 12 العادية وفقا للتسريبات فتترواح أسعارها في أمريكا ما بين 749 و 899 دولارا، وهواتف iPhone 12 Pro بذواكر 512 غيغابايت سيكون سعرها 1299 دولارا، وهواتف iPhone 12 Pro Max المزودة بشاشات بمقاس 6.7 بوصة سيكون سعرها 1399 دولارا.

ومن المفترض أن تعلن شركة آبل عن الجيل الجديد من هواتف آيفون في 13 أكتوبر الجاري، أما أسعار هذه الاجهزة فقد تختلف تبعا للأسواق التي ستباع فيها.

#هواتف #iPhone 12 #مواصفات

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