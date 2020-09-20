البراءة لسياسي اتهم بالإساءة إلى الإمارات أول الأحكام في عهد أمير الكويت الجديد

وكالات

برأت محكمة الجنايات الكويتية الناشط والكاتب السياسي الكويتي عبد الله النفيسي، من دعوى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكنت وزارة الخارجية الكويتية قد رفعت شكوى ضد النفيسي بتهمة الإساءة إلى الإمارات، عبر تغريدات بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأنكر النفيسي الاتهام خلال التحقيق معه، مبينا أنه لم يقصد الإساءة إلى الإمارات، وأنه كان يقصد بحديثه سياسيا عربيا.

يذكر أن هذا الحكم يعد من أوائل الأحكام من هذا النوع التي تصدر في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح.