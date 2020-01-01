وزيرة الصحة : حالة وفاة و420 إصابة بكورونا و1256 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة في صوريف بالخليل، و420 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة، إضافة لـ1256 حالة تعافي.

وقال الوزارة في بيانها اليوم الأحد، إنها أجرت 4211 فحصًا، غير أن البيانات لم تتوفر لديها في القدس.

وبحسب وزيرة الصحة فإن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (86)، محافظة نابلس (87)، محافظة بيت لحم (30)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (33)، جنين (48)، طوباس (4)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (2)، طولكرم (33)، قطاع غزة (56)، ضواحي القدس (15).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (156)، محافظة جنين (18)، طولكرم (17)، طوباس (12)، محافظة سلفيت (7)، قلقيلية (46)، بيت لحم (193)، رام الله والبيرة (627)، قطاع غزة (76).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.