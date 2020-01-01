ليبرمان: نتنياهو يدمر إسرائيل ليبقى في الحكم

القدس المحتلة / سما /

اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على "تدمير البلاد" لأجل مصالحه وبقائه في الحكم.

وقال ليبرمان في حديث لاستديو موقع يديعوت أحرونوت، الأحد، إن نتنياهو يفعل ذلك من أجل البقاء شخصيًا وسياسيًا، ولا يهمه أي شيء آخر.

وأشار ليبرمان، إلى أن نتنياهو ينظر إلى كل شخص يختلف معه بأنه عدو للشعب، متهمًا إياه بخلق جو لا يُطاق من الاضطهاد.

وبشأن التظاهرات التي جرت أمس، قال ليبرمان: لا أريد أن أتحدث عنها لأن نتنياهو يريدنا أن نتحدث عنها، لأنه يرغب بإبعادنا عن الحقيقة وعدم الحديث عن البطالة وإفلاس الشركات الصغيرة.

ولم يستبعد ليبرمان حدوث حرب أهلية بسبب أفعال نتنياهو للتهرب من المحاكمة، قائلًا "هو مستعد أن يفعل كل شيء ليبقى في منصبه.