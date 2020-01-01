شرطة نابلس تنفذ حملة توعوية "كمامة عوضا عن المخالفة"

نابلس / سما /

نفذت شرطة نابلس، اليوم الأحد، حملة توعوية وإرشادية لمكافحة فيروس كورونا، بعنوان "كمامة عوضا عن مخالفة".

وشملت الحملة اسواق المدينة بتوزيع الكمامات، وتعقيم اليدين، وسط توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة والالتزام بالبروتوكول الصحي لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة نابلس العقيد أمجد فراحته، إن هذا النشاط جاء بناء على تعليمات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، بتكثيف حملات الإرشاد والتوعية، حول البروتوكول الصحي ومكافحة كورونا، وعدم تحرير المخالفات بحق المواطنين، واستبدالها بالكمامة.

واضاف، ان هذه الرسالة من أجل توعية المواطنين والاهتمام بارتداء الكمامة، وان الهدف هو الحفاظ على سلامة المواطنين وليس الاهتمام بالمخالفة.