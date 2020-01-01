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توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس خطير.. "فانغا العمياء" تكشف ما سيحدث لترامب لاحقا

الأحد 04 أكتوبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس خطير.. "فانغا العمياء" تكشف ما سيحدث لترامب لاحقا



وكالات

تنبأت العرافة البلغارية العمياء الراحلة، فانغا، بإصابة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين (حاليا دونالد ترامب) بفيروس خطير سيجعله يعاني كثيرا.


وقدمت فانغا، المعروفة أيضا باسم "نوستراداموس البلقان"، قبل وفاتها مباشرة عن عمر يناهز 85 عاما، سلسلة من التنبؤات لعام 2020.

ووفقا لإحدى تنبؤاتها، فإن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ( وهو حاليا ترامب) سوف يستسلم لمرض غير معروف في وقت ما في المستقبل القريب.

وتقول فانغا أن المرض سيتسبب في إصابة الرئيس الأمريكي بفقدان السمع وطنين في الأذن وورم في الدماغ.

يبدو أن العرافة، التي توفيت قبل 23 عاما، كانت تتمتع بقوى خارقة وتنبؤ في رؤية المستقبل، حيث تحققت العديد من تنبؤاتها، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأحداث 11 سبتمبر في أمريكا، والتسونامي المدمر في تايلاند.

وبحسب فانغا، يبدو أن عام 5079 سيكون العام الذي سينتهي فيه الكون!.

أصيبت هذه العرافة في صباها بالعمى نتيجة عاصفة ترابية بالقرب من مزرعة عائلتها في وظلت على هذا الوضع حتى الوفاة.

ورغم إصابتها بالعمى، فإنها كانت تشعر تقريبا بالكثير مما يدور حولها، لقد كان لديها ما يشبه "النظرة الثانية"، التي مكنتها من التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

المصدر: The Sun

#عرافة #ترامب #فيروس كورونا #امريكا

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