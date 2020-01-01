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العرافة فانغا البلغارية الراحلة تنبأت اصابة رئيس أمريكا بفيروس خطير

الأحد 04 أكتوبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
العرافة فانغا البلغارية الراحلة تنبأت اصابة رئيس أمريكا بفيروس خطير



وكالات

قدمت فانغا، المعروفة أيضا باسم "نوستراداموس البلقان"، قبل وفاتها مباشرة عن عمر يناهز 85 عاما، سلسلة من التنبؤات لعام 2020.

ووفقا لإحدى تنبؤاتها، فإن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ( وهو حاليا ترامب) سوف يستسلم لمرض غير معروف في وقت ما في المستقبل القريب.

وتقول فانغا أن المرض سيتسبب في إصابة الرئيس الأمريكي بفقدان السمع وطنين في الأذن وورم في الدماغ.

يبدو أن العرافة، التي توفيت قبل 23 عاما، كانت تتمتع بقوى خارقة وتنبؤ في رؤية المستقبل، حيث تحققت العديد من تنبؤاتها، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأحداث 11 سبتمبر في أمريكا، والتسونامي المدمر في تايلاند.

#فانغا #بلغاريا #فيروس #الولايات المتحدة الأمريكية #ترامب

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