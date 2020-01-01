أرمينيا تقصف ثاني أكبر مدن أذربيجان

وكالات

قالت أذربيجان، الأحد، إن القوات المسلحة الأرمينية قصفت مدينة كنجه، ثانية كبرى مدنها، في تصعيد كبير جديد للصراع بمنطقة جنوب القوقاز.

ونفت أرمينيا إطلاق النار صوب أذربيجان، لكن زعيم إقليم ناجورنو قرة باغ، وهو جيب يقطنه ويديره الأرمن داخل أذربيجان، قال إن قواته دمرت قاعدة جوية عسكرية في «كنجه».

وقال أرايك هاروتيونيان، زعيم إقليم ناجورنو قرة باغ: «أصبحت الوحدات العسكرية الموجودة في المدن الكبرى في أذربيجان أهدافًا لجيش الدفاع من الآن فصاعدًا».

وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن مدينتي ترتر وهوراديز، الواقعتين قرب الحدود الفعلية مع ناجورنو قرة باغ، تتعرضان لقصف عنيف، بينما قال جيش الإقليم المنشق إن عاصمته خانكندي تحت القصف.

وبدأت المعارك قبل نحو أسبوع، وتصاعدت لأسوأ مستوى منذ فترة التسعينيات، التي شهدت مقتل نحو 30 ألفا في الصراع.

وقد يجر الصراع قوى إقليمية مثل روسيا وتركيا إليه، كما يهدد بعرقلة إمدادات الطاقة عبر جنوب القوقاز، إذ تنقل خطوط أنابيب النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية