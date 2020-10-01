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صورة.. هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟

الأحد 04 أكتوبر 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟



وكالات / سما /

كشف نادي ليفربول الإنجليزي حقيقة إصابة نجمه المصري الدولي، محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقل الموقع الإلكتروني "يلا كورة" المصري، مساء اليوم السبت، عن مات ماكان، المتحدث باسم نادي ليفربول، أن النادي الإنجليزي لا يقوم بالرد على الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أنباء عن إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنباء إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، اليوم السبت، وهو ما لم يؤكده أي مصدر رسمي داخل النادي الإنجليزي.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر لـ"يلا كورة" بأن محمد صلاح بحالة جيدة، ولم تظهر نتائج التحليل إصابته بالفيروس.

ولنفي هذه الشائعة، قام محمد صلاح بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، عقب انتشار الشائعة مباشرة، ويضع بجانبها إيموجي ضاحكا.

وكان الفريق الإنجليزي خلال الأيام الماضية أعلن إصابة تياجو ألكانترا، لاعب وسط الفريق، وساديو ماني بفيروس كورونا، دون أن تكون هناك أي أنباء سابقة لهذا الأمر.

ويشار إلى أن فريق ليفربول سيلعب، غدا الأحد، أمام غريمه أستون فيلا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

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#محمد صلاح #فيروس كورونا #ليفربول

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