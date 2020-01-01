فيديو.. بيدرو يقود روما لفوزه الأول بالدوري الإيطالي

وكالات / سما /

حقق فريق روما فوزه الأول في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، عقب انتصاره على أودينيزي (1-0), في الجولة الثالثة من المسابقة.

وجاء هدف روما عبر تسديدة صاروخية من لاعبه الإسباني الجديد بيدرو رودريغيز، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وقاد الهدف الافتتاحي لرودريغيز مع "الذئاب" الفريق العاصمي للتقدم 8 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث وصل للمركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما ظل أودينيزي بلا نقاط في المركز الثامن عشر.