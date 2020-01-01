شرط ديمبلي للموافقة على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

لم يلق مانشستر يونايتد منشفته بعد إذ يبقى مصرًا على التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من صفوف نظيره برشلونة الإسباني قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي أبوابه.

ويرغب الشياطين الحمر في الحصول على خدمات ديمبيلي بعد فشل النادي في التعاقد مع جادون سانشو من بروسيا دورتموند، لكن اللاعب الفرنسي لا يزال غير منفتحًا تمامًا على الرحيل إلى أولد ترافورد، فيما قدم مجموعة من الطلبات للموافقة على رحيله عن برشلونة، حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية.

وقبل كل شئ، يرفض عثمان ديمبيلي تمامًا فكرة الإعارة، إذ لا يريد أن يخرج في إعارة إلى مانشستر يونايتد حتى وإن كان العقد يتضمن بندًا بأحقية الشراء، بل يريد عقدًا طويل الأمد مع النادي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة الانتقال بعقد دائم هي النقطة التي تتوقف عندها المفاوضات حاليًا، حيث يضغط النادي الإنجليزي ويحاول إقناع ديمبيلي مؤمنًا أنه في حال نجاحه في إقناع اللاعب فستكون المفاوضات مع الكتلان أسهل كثيرًا، إلا أن الشياطين الحمر يصطدمون حتى اللحظة بتمسك ديمبيلي بموقفه.

وفي حالة نجح مانشستر يونايتد في إقناع اللاعب أن يغير قراره، أو استطاع ديمبيلي فرض شرطه على مانشستر يونايتد، ينتظر تتم الصفقة بمبلغ يقترب من 73 مليون يورو.

ومن جانيه، يأمل برشلونة في نجاح صفقة انتقال ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد من أجل التحرك سريعًا للتعاقد مع ممفيس ديباي، نجم ليون، إذ تتوقف صفقة الأخير على رحيل الأول من أجل توفير السيولة المالية للبلوجرانا.