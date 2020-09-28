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مستشار ملك البحرين يدعو الي وضع حد للكذب والهذيان بعد تصريحات الوزير القطري

الأحد 04 أكتوبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ملك البحرين يدعو الي وضع حد للكذب والهذيان بعد تصريحات الوزير القطري



وكالات

قال مستشار ملك البحرين  للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى السعي لوضع حد لما وصفه بـ"الكذب والهذيان"، تعليقا على تصريحات قطر عن "الغزو".

وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر"، وأرفق تغريدته بخبر عن تصريحات وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع الشيخ خالد العطية عن خطة غزو قطر.

#البحرين #قطر #مجلس التعاون الخليجي #تويتر

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