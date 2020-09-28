مستشار ملك البحرين يدعو الي وضع حد للكذب والهذيان بعد تصريحات الوزير القطري

وكالات

قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى السعي لوضع حد لما وصفه بـ"الكذب والهذيان"، تعليقا على تصريحات قطر عن "الغزو".

وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر"، وأرفق تغريدته بخبر عن تصريحات وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع الشيخ خالد العطية عن خطة غزو قطر.