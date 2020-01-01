الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 13 مواطنا من الضفة.

وقال نادي الأسير، إن ثمانية شبان جرى اعتقالهم من بلدة سلواد في رام الله والبيرة وهم: مهند سمير حماد، وحنظلة سمير حماد، ومحمد منير حماد، وسرحان أكرم حماد، وشافيز حسن حماد، ومؤمن هارون عياد، وعماد نعيم عياد، وعادل ماهر حماد، وتتراوح أعمارهم ما بين (19 عاما- 22 عاما).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة بيت فجار وهما: علي يوسف طقاطقة (20 عاما)، وعادل أبو يعقوب ديرية (27 عاما) وهو أسير سابق.

يُضاف إلى المعتقلين أحمد هيثم محمود، ولؤي محمود وهما من بلدة العيسوية بمدينة القدس، ومنتصر العجلوني (22 عاما) من الخليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين على الأقل 15 مواطنا من الضفة، بينهم الشيخ حسن يوسف.