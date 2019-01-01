  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

السعودية تصل الي مستويات قياسية في انتاج الذهب

الأحد 04 أكتوبر 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تصل الي مستويات قياسية في انتاج الذهب



وكالات

وقد كشفت تقارير حكومية وصول إنتاج السعودية من الذهب إلى مستويات قياسية بنهاية العام الماضي 2019.

وقال التقرير، إن إجمالي إنتاج السعودية من الذهب بلغ 12353 كيلوغراما (أكثر من 12.3 طن)، بارتفاع نسبته 158% عن مستويات الإنتاج التي سجلتها البلاد قبل 5 سنوات، إذ بلغ صافي الإنتاج آنذاك 4789 كيلوغراما (أكثر من 4.7 طن من الذهب).

وواصلت السعودية أيضا إنتاجاتها القياسية من الفضة، إذ بلغت خلال العام الماضي 5588 كيلوغراما، بزيادة متسلسلة خلال 5 سنوات، بعد أن كان خلال عام 2014 بلغ 4800 كيلوغرام.

وبلغ إجمالي الخامات المعدنية، باستثناء الذهب والفضة والنحاس والزنك، أكثر من 537 مليون طن، شملت "الحجر الجيري، ورمل السيليكا، والملح، والطين، والفلدسبار، والرخام للأغراض الصناعية، والرمل الحديدي، والكاولين، والجبس، وكتل الرخام، والجرانيت، والفوسفات، والبوكسايت، ومواد الكسارات والرمل العادي".

وخلال شهر أكتوبر الحالي، فعلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية نظام الاستثمار التعديني الجديد، برفع السجلات على منصة تعدين إلكترونية، مما يتيح للمستثمرين إمكانية التعرف على المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني، بما يعزز الشفافية وفرص الاستثمار، وذلك ضمن مجموعة خطوات لتفعيل النظام تدريجيا.

وسيدخل نظام الاستثمار التعديني كاملا في شهر يناير القادم، وحاليا تم عبر المنصة إتاحة سجل الطلبات، وسجل الرخص، وسجل مناطق التعدين.

الأكثر قراءة اليوم

فتح تعقب على رسالة حلس للجنة المركزية: نحن الخاسر الأكبر إذا ما استمر الوضع على حاله!

غزة: لجنة الطوارئ العليا تصدر تنويها مهما في ظل الارتفاع الكبير بأعداد مصابي كورونا

مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"

ابو الغيط: التخلي عن القضية الفلسطينية سيناريو خيالي.. وعريقات لا يسعى للفهم بل لأمور أخرى!

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح حقيقة الانياء المتداولة بشأن عودة الإغلاق التام للقطاع لمدة 14 يوماً

فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

مشعل

مصادر : انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطلع العام المقبل

تل أبيب: بلجيكا الدولة الأشّد مُعارضةً لإسرائيل والحكومة الجديدة بمسارٍ تصادميٍّ مع إسرائيل

1

شاهد الصور : تدريب يحاكي عودة الطلبة لمدارسهم في غزة

الصحة بغزة: تسجيل ( 56 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي (76) حالة

تقرير إسرائيلي يرصد فشل محاولات اغتيال قادة لحماس