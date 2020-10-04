منظمة حقوقية:السلطات المصرية أعدمت 15 معتقلاً السبت

وكالات

كدت مصادر إعلامية وحقوقية مصرية، الأحد 4 أكتوبر، قيام السلطات المصرية بإعدام 15 معتقلاً، اثنان منهم في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مكتبة الإسكندرية"، و13 آخرون في القضية ‎المسماة "أجناد مصر 1".

الحساب الرسمي لمنظمة "We Record-نحن نسجل" الحقوقية (غير حكومية/مقرها لندن)، أكد عبر تغريدة على تويتر أنه علم أن عدد المنفذ بحقهم حكم الإعدام السبت هو 15، في الوقت الذي لم يعلن بالأمس إلا عن إعدام معتقلي قضية أحداث مكتبة الإسكندرية الاثنين.

كما دعت المنظمة أهالي المعتقلين المُنفذ بحقهم أحكام الإعدام إلى التوجه لمشرحة زينهم في القاهرة، وهم بلال إبراهيم صبحي، محمد صابر رمضان نصر، محمود صابر رمضان نصر، جمال زكي عبدالرحيم سعد، عبدالله السيد محمد السيد، ياسر محمد أحمد محمد خضير، سعد عبد الرؤوف سعد محمد، سعد أحمد توفيق حسن، سمير إبراهيم سعد مصطفى، إسلام سليمان شحاته سليمان، محمد عادل عبدالحميد حسن، محمد حسن عز الدين محمد حسن، تاج الدين حواش محمد حميدة.