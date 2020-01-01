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الإحصاء: ارتفاع كميات الانتاج الصناعي للشهر الثالث في آب

الأحد 04 أكتوبر 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع كميات الانتاج الصناعي للشهر الثالث في آب



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأحد، ان الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع في آب للشهر الثالث على التوالي، مسجلا ارتفاعاً جديدا نسبته 10.17% مقارنة بشهر تموز 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 157.10 خلال شهر آب 2020 مقارنة بـ 142.60 خلال شهر تموز 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

على صعيد الأنشطة، فقد سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 18.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 10.75% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 10.13% خلال شهر آب 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز 2020 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت"، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الملابس.

من في المقابل، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 0.87% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

#الانتاج الصناعي #الإحصاء الفلسطيني

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