ايفانكا تنشر صورة جديدة لوالدها ترامب من داخل المستشفي

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة لأبيها من داخل المستشفي العسكري اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقالت ايفانكا في تغريدة لها علي حسابها في تويتر "لا شيء يمكن أن يمنعه (ترامب) من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين".

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! ???????? pic.twitter.com/2ZSat782qe