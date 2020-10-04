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ايفانكا تنشر صورة جديدة لوالدها ترامب من داخل المستشفي

الأحد 04 أكتوبر 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايفانكا تنشر صورة جديدة لوالدها ترامب من داخل المستشفي



نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة لأبيها من داخل المستشفي العسكري اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقالت ايفانكا في تغريدة لها علي حسابها في تويتر "لا شيء يمكن أن يمنعه (ترامب) من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين".

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! ???????? pic.twitter.com/2ZSat782qe

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020

و في فيديو سابق للرئيس الاميركي، الذي بدا متعبا وهو يتحدث في مقطع فيديو من أربع دقائق على حسابه بموقع تويتر أمس السبت، إنه يشعر "بتحسن كبير".

وأضاف ترامب، وهو يجلس على مائدة مستديرة مرتديا سترة بدون رابطة عنق بمركز والتر ريد الطبي العسكري: "خلال الأيام القليلة المقبلة، أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين"

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