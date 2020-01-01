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الحكم المحلي تعقد اجتماع بين الدفاع المدني واصحاب محطات الغاز والوقود

الأحد 04 أكتوبر 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت لجنة تصويب أوضاع محطات الوقود والغاز في مقر وزارة الحكم المحلي اجتماع برئاسة م. سعيد عمار وعضوية كلاً من م. نعيم اللوح من وزارة الحكم المحلي و د. محمد المغير من مديرية الدفاع المدني و م. زياد ابو عبيد عدة إجتماعات.

حيث تم مناقشة موقع مخازن الوقود الاستراتيجية التابعة لشركة التحرير ومحطة ايهاب وشويخ الصادر بها قرار إغلاق ومحطة وقود الخزندار مقابل مستشفى الشفاء وبعض المخططات التابعة لبعض محطات الغاز والوقود.

 وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سُبل وإجراءات تصويب أوضاع محطات الوقود والغاز طبقاً للأنظمة والقوانين.

#الحكم المحلي #الدفاع المدني #محطات الوقود

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