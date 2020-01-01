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نتنياهو سيسعى لتشديد الإغلاق لمواجهة كورونا

الأحد 04 أكتوبر 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو سيسعى لتشديد الإغلاق لمواجهة كورونا



القدس المحتلة / سما /

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى طلب تشديد الإغلاق بشكل أكبر مما هو عليه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لبضعة أيام أخرى على الأقل.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن مصادر مقربة من نتنياهو أن الأخير مهتم بتشديد الإغلاق لعدة أيام أخرى، مشيرةً إلى أن القرار سيتخذ وفق مدى انتشار المرض.

وقال نتنياهو خلال بث على حسابه في فيسبوك مساء السبت، إن "كل هذا يتوقف على البيانات، إذا كان الإغلاق لا يبدو أنه يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية، سنقوم بتشديده، وإذا رأينا انخفاضًا في الأرقام، فسيكون من الممكن البدء في الحديث عن المغادرة".

وسيلتئم مجلس كابنيت كورونا يوم غد الإثنين، لمناقشة الوضع الصحي داخل إسرائيل مع تزايد عدد الإصابات.

من جهته قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إنه يجب الحفاظ على السياسة المتبعة والانتظار على الأقل حتى نهاية الأسبوع الحالي لتقييم الحاجة إلى تشديد الإغلاق.

وتقدر وزارة الصحة الإسرائيلية أنه في الأيام المقبلة ستصبح صورة الإصابات أكثر وضوحًا وقد يكون هناك اتجاه واضح، سواء كان الإغلاق يقلل بشكل كبير من الإصابات أم لا يوجد تغيير حقيقي.

وبحسب الإحصائيات الصادرة صباح اليوم، فإن هناك انخفاضًا بسيطًا في عدد الإصابات، وأن الإغلاق بات يؤتي ثماره.

#فيروس كورونا #نتنياهو #اسرائيل

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