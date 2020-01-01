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الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بينهم 12 عنصرًا بالشرطة الفلسطينية

الأحد 04 أكتوبر 2020 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بينهم 12 عنصرًا بالشرطة الفلسطينية



رام الله / سما /

اعتقل الاحتلال فجر اليوم الأحد، 20 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة بينهم عناصر من الشرطة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "القدس" بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 عنصرًا من عناصر الشرطة الفلسطينية في نعلين غرب رام الله أثناء قيامهم بمهمة ملاحقة جنائيين.

كما اعتقلت الشاب مؤمن هارون عياد من مدينة رام الله، ومن بلدة سلواد شمال شرق المدينة تم اعتقال خمسة مواطنين وهم: مهند سمير الطويل، وحنظلة سمير حماد، وجمعة حسن حماد، وسرحان أكرم حماد ومحمد منير حماد.

واعتقل جيش الاحتلال الشاب علي يوسف أبو حسين (20 عامًا) والمحرر عادل ديرية (27 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي العيسوية شرق القدس اعتقل الاحتلال المواطن أحمد هيثم محمود.

#اعتقال #الاحتلال #الضفة

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