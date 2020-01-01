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هكذا علق باراك أوباما على إصابة ترامب بكورونا

الأحد 04 أكتوبر 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا علق باراك أوباما على إصابة ترامب بكورونا



وكالات

علق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال أوباما في تغريدات على "تويتر"، إنه "يتمنى وزوجته ميشيل حصول ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وجميع المصابين بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، على الرعاية التي يحتاجون إليها، وأن يكونوا في طريقهم إلى الشفاء العاجل".

وأضاف أوباما: "من الواضح أننا الآن في خضم معركة سياسية كبيرة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير على المحك، لنتذكر أننا جميعا أمريكيون، إننا جميعا بشر، ونريد أن يتمتع الكل بصحة جيدة، بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية".

#ترامب #اوباما #فيروس كورونا

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