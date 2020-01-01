رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة و406 إصابات جديدة بكورونا و563 حالة تعافٍ.

كما أبرزت: حالات اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم، وإصابة مواطنين في اعتداء مستوطنين قرب حوارة، ومواجهات ببيت فجار، واحكام الحصار على الأقصى والبلدة القديمة بالقدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

إصابات جديدة في كفر قدوم ومواجهات ببيت فجار.. إحكام الحصار على الأقصى والبلدة القديمة بالقدس وعمليات تجريف وإغلاق الطريق بين قصرة وجالود

11 وفاة و406 إصابات جديدة بكورونا و563 حالة تعاف

طبيب ترمب: الرئيس بحالة صحة جيدة.. أبو مازن يتمنى للرئيس الأميركي وعقيلته الشفاء العاجل

العالول: ملتزمون بإنجاز الانتخابات والمرسوم الرئاسي قد يصدر خلال أيام

مظاهرات ضد نتنياهو في عدة مدن اسرائيلية

"الحياة الجديدة":

الرئيس يتمنى لترمب وعقيلته ميلانيا الشفاء العاجل

القوى الوطنية العراقية تعلن تأسيس تنسيقية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال

بذكرى مجزرة "حمام الشط": تدشين مجسم لخريطة فلسطين في مدينة منين التونسية

اصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في كفر قدوم وحوارة

11 وفاة و406 اصابات جديدة بفيروس كورونا و563 حالة تعاف

وفيات كورونا بالمنطقة: 9 حالات بالأردن و12 في لبنان و19 باسرائيل

"الأيام":

حالات اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم وإصابة مواطنين في اعتداء مستوطنين قرب حوارة

الوباء: وفاة 11 مواطنا في يوم واحد مع رصد 406 إصابات جديدة بالفيروس

الوضع الصحي لترمب أمام 48 ساعة حاسمة.. مصدر مطلع: أعراض كورونا عليه مقلقة للغاية

جنين: الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات ومسبحا

العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة الرزاز

الرئيس يتمنى الشفاء العاجل لترامب وعقيلته

تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في عشرات المواقع يتخللها اعتقالات وأعمال عنف