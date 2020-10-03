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مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك

الأحد 04 أكتوبر 2020 03:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك



تويتر

كتب السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو في تغريدة علي تويتر 

" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول في الأول أكتوبر."

وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".

وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".

#المكسيك #تويتر #السفير الأمريكي #الولايات المتحدة الأمريكية

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