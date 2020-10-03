مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك

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كتب السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو في تغريدة علي تويتر
" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول في الأول أكتوبر."
وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".
وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".
1/2 El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana y toda la misión diplomática de los Estados Unidos en México están de luto por la pérdida de uno de los nuestros. Nos enteramos del asesinato de un empleado local del @USDA_APHIS en BC el 1 de octubre.#QEPD @ConsuladoUSATJ— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) October 3, 2020