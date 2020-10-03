مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك

تويتر

كتب السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو في تغريدة علي تويتر

" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول في الأول أكتوبر."

وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".

وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".