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شاهد..ترامب ينشر أول فيديو بعد دخوله المستشفى

الأحد 04 أكتوبر 2020 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..ترامب ينشر أول فيديو بعد دخوله المستشفى



وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي.

وظهر ترامب مرتديا حلة من دون رابطة عنق، في المقطع الذي استغرق نحو 4 دقائق، وأضاف "سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر الآن أنني بحالة جيدة"

من جهة أخرى أفاد طبيب البيت الأبيض أن ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأكسجين داخل المستشفى.

وقال شون كونلي "حاليا، أنا والفريق (الطبي) مرتاحون جدا للتقدم الذي أحرزه الرئيس"، مضيفا أن ترامب "لم يعان من الحمى طوال 24 ساعة".

 

وأوضح من أمام المستشفى "لقد راقبنا وظائف القلب والكليتين والكبد وهي تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف "لم يتلق الرئيس هذا الصباح الأكسجين ولا يواجه صعوبة بالتنفس أو المشي في الجناح المخصص للبيت الأبيض".

ووفقا لكونلي، عانى ترامب (74 عاما) من سعال واحتقان  خفيف وإرهاق، لكن الأعراض "تتقلص وتتحسن".

 

 

 
#دونالد ترامب #فيروس كورونا

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