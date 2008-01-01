ايفرتون "أنشيلوتي"في القمة و مانشستر سيتي "جوارديولا" أسوأ بداية تاريخه

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حقق نادي ايفرتون الفوز (4-2) على برايتون آند هوف ألبيون، اليوم السبت.بهذه النتيجة، يتصدر إيفرتون الترتيب برصيد 12 نقطة، من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي وليفربول حامل اللقب، ولكل منهما مباراة إضافية.



ورفع ليوين رصيده إلى تسعة أهداف، في ست مباريات بجميع المسابقات، هذا الموسم، عندما ارتقى أعلى من الدفاع عند الزاوية البعيدة، ليسجل برأسه من كرة جيلفي سيجوردسون العرضية، في الدقيقة 16.

سجل الكولومبي خاميس رودريجيز هدفين وصنع واحد اليواصل توهجه بعد رحيله عن ريال مدريد.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، نجح خاميس خلال أول 5 مباريات بقميص إيفرتون، في جميع البطولات، في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.



وهو رقم لم يحققه طوال موسمه الأخير مع الميرينجي، الذي شهد خروجه من حسابات المدرب، زين الدين زيدان

وسقط نادي مانشستر سيتي في فخ التعادل الايجابي (1-1) أمام نادي ليدز يونايتد وكان السيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، قد تلقى هزيمة مذلة على ملعبه الأسبوع الماضي أمام ليستر سيتي بنتيجة (5-2)، ليفقد الفريق 5 نقاط في أول 3 مباريات.



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد جمع بيب جوارديولا 4 نقاط فقط من أصل 9، وهو أقل معدل نقاط له في أول 3 مباريات منذ بدء مسيرته التدريبية مع برشلونة في موسم (2008/2009).

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "هذا كان جيدًا، أليس كذلك؟ الفريقان يرغبان في الهجوم، كانت مباراة جيدة، قدمنا 30 دقيقة أولى لا تصدق، حينها كان يمكن أن نسجل الأهداف التي نحتاج إليها".



وأضاف: "الفريق، بالنسبة للاستحواذ كنا حاضرين، وأظهرنا سلوكا لا يصدق، ولسوء الحظ لم نحقق الانتصار، ولكن يمكننا الانطلاق من هنا، وإذا كنا اشتكينا من الغيابات، لم نكن لنلعب بالطريقة التي قدمناها اليوم".



وتابع: "ليدز يضع الكثير من اللاعبين خلف خط الوسط الخاص بنا، وبعد ذلك يهاجموا بصورة لا تصدق وبسرعة كبيرة من لاعبي الأطراف، ليس من السهل مواجهتهم، أظهروا كم هم فريق جيد".



وواصل: "كانت لدينا الفرص لقتل المباراة، وكانت الأمور متساوية بشكل أكبر في الشوط الثاني، ولكن كنا الأفضل بالقرب من نهاية الشوط الثاني".



وعما قاله له مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، عقب نهاية المباراة، قال جوارديولا: "سألني عن رأيي في المباراة، وأخبرته بأنني غبر قادر على تحليل المباراة بعد نهايتها بثانية واحدة".