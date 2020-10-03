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في اسبانيا تعادل مخيب لاتليتكو مدريد وفي انجلترا تشيلسي يقسو علي منافسه

الأحد 04 أكتوبر 2020 02:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في اسبانيا تعادل مخيب لاتليتكو مدريد وفي انجلترا تشيلسي يقسو علي منافسه



سما

واصل نادي أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه فياريال السبت، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها أتلتيكو مدريد في هز الشباك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه هويسكا الوافد حديثا إلى دوري الأضواء الأربعاء الماضي، 

 


وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى خمس نقاط مع مباراتين مؤجلتين بسبب تأخر موسمه الأوروبي، فيما حقق فياريال التعادل الثاني هذا الموسم مقابل انتصارين وخسارة واحد.

تمكن نادي تشيلسي من استعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد اكتساحه لضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.


وسجل رباعية تشيلسي كل من الوافد الجديد بن تشيلويل (50)، والفرنسي كورت زوما (66) والإيطالي جورجينيو من ركلتي جزاء (78 و82).

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده إلى سبع نقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني في الـ "بريمير ليغ" هذا الموسم بعد أول في المرحلة الافتتاحية، علماً أنه سقط في الثانية صفر-2 أمام ليفربول.

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#اسبانيا #انجلترا #تشيلسي #أتليتكو مدريد

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