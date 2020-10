في اسبانيا تعادل مخيب لاتليتكو مدريد وفي انجلترا تشيلسي يقسو علي منافسه

واصل نادي أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه فياريال السبت، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها أتلتيكو مدريد في هز الشباك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه هويسكا الوافد حديثا إلى دوري الأضواء الأربعاء الماضي،

⏱ 90'+ | #AtletiVillarreal 0️⃣-0️⃣ ⏹ FT at the Wanda @Metropolitano as today's match ends in a draw. ????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/jMxcIemVqo



وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى خمس نقاط مع مباراتين مؤجلتين بسبب تأخر موسمه الأوروبي، فيما حقق فياريال التعادل الثاني هذا الموسم مقابل انتصارين وخسارة واحد.

تمكن نادي تشيلسي من استعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد اكتساحه لضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وسجل رباعية تشيلسي كل من الوافد الجديد بن تشيلويل (50)، والفرنسي كورت زوما (66) والإيطالي جورجينيو من ركلتي جزاء (78 و82).

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده إلى سبع نقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني في الـ "بريمير ليغ" هذا الموسم بعد أول في المرحلة الافتتاحية، علماً أنه سقط في الثانية صفر-2 أمام ليفربول.

It's all over! An excellent second-half performance from the Blues secures the three points, with goals from @BenChilwell, @KurtZouma and Jorginho (2)! ???? #CHECRY pic.twitter.com/F3cRWvThyL