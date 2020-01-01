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تركيا تبدأ اختبارات 3 لقاحات محلية ضد كورونا على البشر

السبت 03 أكتوبر 2020 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تبدأ اختبارات 3 لقاحات محلية ضد كورونا على البشر



انقرة /سما/

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، شروع بلاده بإجراء التجارب السريرية للقاحات محلية مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد قوجة، بعد جولة أجراها في مختبر خاص بتصميم اللقاح ضد فيروس كورونا بولاية تكير داغ شمال غرب البلاد، نجاح 3 لقاحات محلية، من أصل 13 في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" أن قوجة أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر اتصال هاتفي، ببدء اختبارات 3 لقاحات محتملة ضد الفيروس على البشر.

وأوضح وزير الصحة أن تجربة أحد هذه اللقاحات قد تنتهي في 7-10 أيام قادمة.

من جانبه، هنأ الرئيس التركي طاقم الأطباء والخبراء المشرفين على تطوير اللقاحات، وأعرب عن تمنيه بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل من أجل تقديمه للمصابين. "RT"

#تركيا #فيروس كورونا #لقاح كورونا #كوفيد 19 #التجارب السريرية

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