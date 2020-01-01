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الأزهر يرد على الرئيس الفرنسي: اتهام الإسلام بالانعزالية دعوة صريحة للعنصرية والكراهية

السبت 03 أكتوبر 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يرد على الرئيس الفرنسي: اتهام الإسلام بالانعزالية دعوة صريحة للعنصرية والكراهية



القاهرة /سما/

استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي قال فيها إن فرنسا ستعمل على مكافحة "الانفصالية الإسلامية".

وجاء في بيان صدر عن المجمع أنه أكد "رفضه الشديد لتلك التصريحات التي تنسف كل الجهود المشتركة بين الرموز الدينية للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان"، مؤكدًا أن "مثل هذه التصريحات العنصرية من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم ممن يتبعون هذا الدين الحنيف". وفق روسيا اليوم

وشدّد مجمع البحوث على أن "إصرار البعض على إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان كالانفصالية والانعزالية، هو خلط معيب بين حقيقة ما تدعو إليه الأديان من دعوة للتقارب بين البشر وعمارة الأرض وبين استغلال البعض لنصوص هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض هابطة".

ودعا المجمع هؤلاء الذين يدعمون هذه التهم إلى "التخلي عن أساليب الهجوم على الأديان ووصفها بأوصاف بغيضة، لأن ذلك من شأنه أن يقطع الطريق أمام كل حوار بناء، كما أنه يدعم خطاب الكراهية ويأخذ العالم في اتجاه من شأنه أن يقضي على المحاولات المستمرة للوصول بهذا العالم إلى مجتمع يرسخ للتعايش بين أبنائه ويقضي على التفرقة والعنصرية".

#الازهر الشريف #الرئيس الفرنسي #ايمانويل ماكرون #الاسلام #الاديان #العنصرية

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