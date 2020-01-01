  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحّة الإسرائيلية: هناك أشخاص يصابون بفيروس كورونا قصدًا!

السبت 03 أكتوبر 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحّة الإسرائيلية: هناك أشخاص يصابون بفيروس كورونا قصدًا!



القدس المحتلة /سما/

حذّر مدير عام وزارة الصحّة الاسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، من وجود عدد لا بأس به من الاسرائيليين الذين يصابون بفيروس كورونا قصدًا، مشيرًا الى أنّ هذه الفئة برزت في المجتمع اليهودي المتديّن "الحريديم". وأوضح ليفي الى أنّ هذه الفئة تبحث عن "مناعة القطيع".

وبحسب تقارير إسرائيلية فإنّ معظم المرضى في تجمعات المتديّنين "الحريديم" تقلّ أعمارهم عن 24 عامًا والمجموعة الأبرز هم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عامًا، وهو سن التواجد في ما يسمى بـ"اليشيفاه"، وهو مكان ديني يتواجد به الحريديم لدراسة ومعرفة التوارة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية أنّ هناك مجموعات في الوسط الأرثوذكسي المتشدد (الحريديم) اتخذت سياسة معاكسة لسياسة الحكومة الاسرائيلية، وتبّنت "السياسة السويدية" الخاصة بمناعة القطيع، مضيفًا: "أنا متألم جدا من هذا السلوك".

في الواقع، تقوم فئة للشباب بنقل العدوى فيما بينها على أساس أن الغالبية العظمى منهم سوف يمرون بالمرض بأعراض خفيفة للغاية، فيما يحافظون ويمنعون البالغين من الإصابة بكورونا.

وأوضح البروفيسور حيزي ليفي أن "هذا ليس مذهبنا الصحي، ونحن لا نعتمد مناعة القطيع، مع المرض والوفيات المصاحبة لها".

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا #مناعة القطيع

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

تعرض لأول مرة .. آثار دماء خاشقجي داخل القنصلية (شاهد)

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح حقيقة الانياء المتداولة بشأن عودة الإغلاق التام للقطاع لمدة 14 يوماً

الأخبار الرئيسية

ابو الغيط: التخلي عن القضية الفلسطينية سيناريو خيالي.. وصائب عريقات لا يسعى للفهم بل لأمور أخرى!

فتح تعقب على رسالة حلس للجنة المركزية: نحن الخاسر الأكبر إذا ما استمر الوضع على حاله!

987

مع إغلاق وإصابات وإدارة فاشلة.. هآرتس: هل ينجح نتنياهو في التطبيع مع كورونا الثاني؟

فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي

غزة

غزة: لجنة الطوارئ العليا تصدر تنويها مهما في ظل الارتفاع الكبير بأعداد مصابي كورونا